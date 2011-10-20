8 хмельницких депутатов ушли от Тимошенко

В Хмельницком областном совете восемь депутатов из фракции БЮТ написали заявления о вхождении в провластную депутатскую группу “Строим Хмельниччину вместе”.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня соответствующую информацию озвучил председатель Хмельницкого областного совета Николай ДЕРИКОТ на сессии облсовета.

В частности, в группу вошли депутаты из БЮТ Николай АГАРКОВ (в настоящее время председатель правления ОАО „Шепетовский сахарный комбинат”), Леонид БРИНДИКОВ (главный врач Хмельницкого областного онкологического диспансера), Андрей ГОРДИЙЧУК (председатель правления корпорации «Сварог Вест Групп»), Иван ГУЦУЛ (главный врач Хмельницкой городской детской больницы), Николай ДЯЧУК (заместитель председателя правления корпорации «Сварог Вест Групп»), Юрий ПЛИВАНЮК (начальник управления здравоохранения городского совета Каменец-Подольского), Леонид СЕМЕНЮК (врач акушер-гинеколог Хмельницкого городского перинатального центра) и Инна ШОРОБУРА (ректор Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии).

Как сообщил председатель Хмельницкой областной организации ВО “Батьківщина”, народный депутат Украины Василий КРАВЧУК, этих лиц ожидает исключение из партии.

Справка УНИАН. Депутатская группа в Хмельницком облсовете “Строим Хмельниччину вместе” создана депутатами из фракций Партии регионов, Народной партии и “Сильной Украины” и насчитывает 61 избранника. Руководителем группы является депутат от Партии регионов, председатель Хмельницкой облгосадминистрации Василий ЯДУХА.