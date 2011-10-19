Янукович пообещал мораторий на закрытие школ

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ обещает ввести мораторий на закрытие русскоязычных школ в Западной Украине, а украиноязычных – на востоке страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью для программы «Вечера с Виталием Коротичем», которое вышло сегодня на УТ-1.

В.ЯНУКОВИЧ считает такие закрытия нарушением прав человека.

"Действительно, динамика такая, что на западе пытаются закрыть русскоязычные школы, а на востоке - украиноязычные. Это, безусловно, нарушение прав людей: Это, безусловно, надо прекратить. Я в ближайшее время этот вопрос рассмотрю, возможно, даже сегодня-завтра, и я объявлю мораторий на закрытие на западе русскоязычных школ, а на востоке - украиноязычных. Это – обязательно", - заявил президент.