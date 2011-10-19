Янукович отменил экспортную пошлину на зерно

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон № 3906-VI «О внесении изменений в закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и о ставках вывозной (экспортной) пошлины на некоторые виды зерновых культур».

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, 7 октября т.г. Верховная Рада приняла Закон Украины «Об утверждении ставок вывозной (экспортной) пошлины на отдельные виды сельскохозяйственных культур». Законом предусматривается отменить экспортную пошлину на пшеницу и кукурузу, однако до 1 января 2012 года остается экспортная пошлина на ячмень по ставке 14%, но не меньше, чем 23 евро за одну тонну.