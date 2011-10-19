Янукович завтра летит на Кубу

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 20-23 октября осуществит государственный визит в Республику Куба.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Кроме того, 23-26 октября В.ЯНУКОВИЧ посетит с государственным визитом Федеративную Республику Бразилию.

Как сообщал УНИАН, по данным главы Администрации Президента Украины Сергея ЛЕВОЧКИНА, в ходе визита в Республику Куба предусматриваются встречи В.ЯНУКОВИЧА с высшим руководством страны. Планируется подписание ряда двусторонних документов в финансовой и транспортной отраслях, а также в сфере молодежи и спорта.

Запланировано и посещение В.ЯНУКОВИЧЕМ лечебно-оздоровительного центра «Тарарб», где уже больше 20 лет осуществляется лечение пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС украинских детей, а также Центра молекулярной иммунологии в Гаване.

Кроме того, Президент Украины планирует принять участие в украинско-кубинском бизнес-форуме.

Программой пребывания В.ЯНУКОВИЧА в Бразилии запланированы, в частности, встречи с Президентом Бразилии, председателем сената Национального конгресса, руководителями местных органов власти.

В.ЯНУКОВИЧ намерен обсудить с бразильской стороной комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений, среди которых активизация политических контактов на высшем уровне, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание будет сосредоточено на реализации совместного двустороннего проекта в космической сфере «Циклон-4 – Алкантара». В рамках визита планируется участие глав государств в работе украинско-бразильского бизнес-форума.

По результатам государственного визита в Бразилию предусматривается подписание Совместного заявления Президентов Украины и Федеративной Республики Бразилия и ряда других двусторонних документов, в частности в области сельского хозяйства и здравоохранения.