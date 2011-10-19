Ющенко подал в суд на Москаля

Экс-президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подал иск в Киевский районный суд города Симферополя к народному депутату Геннадию МОСКАЛЮ, который распространил информацию о том, что бывший украинский Президент якобы просил в США гражданство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сообщил журналистам сегодня.

«То, что заявил этот человек, не отвечает действительности», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он подчеркнул, что его никогда не интересовал этот вопрос - жить на чужой земле. «Мне лучше лечь возле своих дедов, нежели ехать в чужие края», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он подчеркнул, что его унижают подобные заявления. «Я себе даже мысли не допускаю, чтобы покинуть свою страну», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время он заметил, что понимает, что Г.МОСКАЛЬ в данном случае выступил только как распространитель, эту провокацию организовали другие люди из оппозиции. И хотя В.ЮЩЕНКО и знает, кто это сделал, назвать фамилию отказался.

В.ЮЩЕНКО будет требовать от Г.МОСКАЛЯ публичных извинений и возмещение ущерба в размере 1 гривни.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября депутат Г.МОСКАЛЬ заявил, что В.ЮЩЕНКО подал документы для получения разрешения на проживание в США.

«Согласно достоверной информации которую я получил от украинской диаспоры в США, бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, который недавно находился в Америке, подал документы для получения разрешения на проживание в Соединенных Штатах», – сказал Г.МОСКАЛЬ.

Депутат утверждает, что дальнейшая цель этого шага – получение гражданства США.