С Януковичем судятся из-за его любимого поэта

От президента Виктора Януковича в судебном порядке требуют отменить указ о присвоении звания героя донецкому поэту Борису Белашу.

Соответствующая жалоба в сентябре поступила в Высший админсуд, сообщает Укрправда со ссылкой на "Дело".

Звание "Герой Украины" Белашу присвоено "за выдающийся личный вклад в обогащение национального культурно-художественного наследия, многолетнюю плодотворную творческую деятельность".

Исковые требования обоснованы тем, что указ издан с нарушением статьи 6 закона "О государственных наградах Украины", согласно которой звание Герой Украины присваивается гражданам Украины за совершение выдающегося геройского поступка или выдающегося трудового достижения.

Истец высказал сомнение относительно того, что Белаш является гражданином Украины и совершил выдающийся геройский поступок или выдающееся трудовое достижение.

Однако 6 октября суд отказал в удовлетворении жалобы. Судьи мотивировали свое решение тем, что присвоение звания не касается самого истца и не затрагивает его прав, свобод или интересов.

Бывший народный депутат от Партии регионов, донецкий поэт и писатель Борис Белаш является членом Национального союза писателей Украины. Автор более 30 книг, выходивших в издательствах Донбасса, Киева, Москвы. Лауреат Всеукраинского конкурса "Колесо Золотой Фортуны". Заслуженный работник культуры Украины.

В одном из своих интервью Белаш прокомментировал слухи о том, что он является любимым поэтом Виктора Януковича. Поэт с ними согласился.

"Это, наверное, потому, что из всех поэтов он лучше всего знает меня, поскольку мы знакомы очень давно. Он меня тепло воспринимает. Виктор Федорович меня часто цитировал в нужную минуту, находя нужные строчки. Мои стихи иногда помогали ему ярче ответить на каверзные вопросы", - говорил писатель.

Среди произведений поэта есть и такое:

Если стану я нардепом,

Обеспечу свой народ

Салом, яйцами и хлебом.

Пусть потешит свой живот.

Пусть он ложкой ест сметану,

Напихается икрой,

Возражать ему не стану.

Я – такой!

Завалю печеньем, кексом,

Хочешь торт, трюфели – на!

Если надо, то и сексом

Угощу его сполна.

И ни-ни,

Ни в коем разе,

Не за деньги, а за так.

Ну а как же без фантазий

Сексуальных?

Да никак!