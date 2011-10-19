В суд к Луценко вызвали «скорую»

В суд к экс-министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО вызвали «скорую помощь».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила его жена Ирина ЛУЦЕНКО.

Пятиминутный перерыв, объявленный судьей, длится значительно дольше.

Сейчас охрана попросила всех присутствующих на заседании по делу Ю.ЛУЦЕНКО выйти из зала суда.

Технический перерыв на 5 минут председательствующий на заседании судья Сергей ВОВК объявил по просьбе подсудимого Ю.ЛУЦЕНКО. В ответ на вопрос, по какой причине подсудимый просит объявить перерыв, жена Ю.ЛУЦЕНКО Ирина сказала, что в связи с плохим состоянием здоровья.

Как сообщалось, сегодня суд продолжил рассмотрение дела Ю.ЛУЦЕНКО. На заседании продолжался допрос очередного свидетеля по делу.