Мирошниченко: Янукович в депутатскую работу вмешиваться не будет

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не будет вмешиваться в процесс принятия парламентом закона о декриминализации.

Об этом заявил в эфире «5 канала» представитель Президента Украины в Верховной Раде, народный депутат от Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО, комментируя страсти вокруг внесения изменений в законопроект о декриминализации экономических преступлений, сообщили УНИАН в пресс-службе политика.

«Если мы хотим строить правовое государство, то должны действовать по правилам, предусмотренным Конституцией», – сказал Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

По словам депутата, во время заседания фракции ПР этот вопрос также активно обсуждался. Правда, конкретного решения принято не было, но однозначно и четко парламентарии для себя определили, что совершенствовать законодательство необходимо, но не под интересы отдельных лиц, сказал он.

«Не нужно менять законы под одного человека – этот тезис я неоднократно слышал не только из уст представителей большинства, но и от оппозиции. Согласитесь, разве правильно, когда граждане будут жить по одним правилам и будут нести ответственность за их нарушение, а политики (в случае, если над кем-то будет проведено громкое следствие и вынесен приговор судом) будут отменять «неудобные» статьи? Наверное, неправильно. И никоим образом – не по-европейски», - добавил Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

Что же касается вопроса, есть ли политики (или члены коллегиальных органов управления) субъектами, которые должны быть изъяты из перечня тех, кто подпадает под действие части третьей статьи 365 упомянутого документа, то, по словам депутата, оно скоро будет рассматриваться на заседании профильного комитета. Как завершится там дискуссия, сейчас никто наверняка сказать не может, добавил он.

Однако в одном Ю.МИРОШНИЧЕНКО убежден - Президент в депутатскую работу вмешиваться не будет.

«Так же как он не вмешивался в судебный процесс над ТИМОШЕНКО, так же и не будет вмешиваться в полномочия парламента принимать решения, – сказал депутат. – Более того, Президент неоднократно заявлял: ему лично очень досадно, что такое произошло и оппозиционный лидер сейчас на скамье подсудимых». «Но он не позволял себе давить на суд и не будет давить также на парламент ради политической целесообразности», – добавил парламентарий.