Азаров сказал, куда будет двигаться дальше

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что следующим шагом для Украины является подписание договора о зоне свободной торговли с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ сказал украинским журналистам на брифинге в Санкт-Петербурге.

Отвечая на вопрос журналистов о том, какой следующий шаг Украины после подписания 18 октября в Санкт-Петербурге договора о зоне свободной торговли с СНГ, договор о ЗСТ с ЕС или движение в сторону Таможенного союза, Н.АЗАРОВ сказал: «А почему вы все время противопоставляете? Вот как интересно: настолько простые оценки, либо черное, либо белое, либо туда, либо сюда. А следующий шаг будет заключение договора с Европейским Союзом».

Он отметил заинтересованность Украины в подписании договора о ЗСТ с ЕС, и сказал, что говорил об этом во время вчерашней встречи с главами правительств стран СНГ. «Мы ни от кого не скрываем это. Мы ведем переговоры не только с Европейским Союзом о создании зоны свободной торговли, но и с целым рядом других стран. Это наша политика – облегчить доступ товаров на внешние рынки», - подчеркнул премьер.

Он отметил, что в Украине сохраняется отрицательное сальдо торгового баланса. По словам Н.АЗАРОВА, частью этой проблемы является высокая цена на газ, а другой частью – отсутствие у Украины экспортных возможностей. Поэтому, по словам Н.АЗАРОВА, правительство делает все возможное, чтобы сделать доступ украинских товаров на внешние рынки более свободным.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в ходе заседания глав правительств стран СНГ в Санкт-Петербурге было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли.