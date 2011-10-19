Коммунист обозвал оппозицию «бандеровской собачатиной»

Фракция Коммунистической партии обращается к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ и генпрокурору Виктору ПШОНКЕ с просьбой дать оценку действиям местных властей, которые переименовали улицу Мира в улицу имени Воинов батальона «Нахтигаль».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента народный депутат от фракции КПУ Евгений ЦАРЬКОВ. Он подчеркнул, что «такого маразма и лицемерия в преддверии окончания дней освобождения Украины от фашистов, не допускает ни одна цивилизованная страна». По его словам, все знают, что «Бандера с сотрудниками Абвера создал этот батальон, и по большому счету, на их руках кровь и украинцев, и евреев, и поляков десятки тысяч». «От имени фракции КПУ обращаемся к Президенту Украины, генеральному прокурору, дать правовую оценку таким действиям», - подчеркнул Е.ЦАРЬКОВ.

Во время его выступления с рядов, где размещаются фракции НУ-НС и «БЮТ-Батьківщина» слышались реплики, в ответ на которые Е.ЦАРЬКОВ назвал говоривших «бандеровская собачатина».

Председатель ВР Владимир ЛИТВИН призвал народных депутатов рассматривать вопросы, которые актуальны на сегодня. Он подчеркнул: «Давайте будем смотреть в будущее».

По данным СМИ, недавно в селе Райлив Стрыйского района Львовской области сельсовет принял решение о переименовании улицы Мира в улицу Воинов батальона "Нахтигаль".

*** Создание «Нахтигаля» было результатом реализации политики Организации украинских националистов, направленной на подготовку собственных военных кадров. Договоренности о формировании украинского легиона в немецкой армии были достигнуты на переговорах с военной разведкой Абвером в феврале 1941 года. Мобилизацией в легион занимались руководители ОУН, которые сформировали его из членов своей организации, проживавших в то время в оккупированной немцами Польше. Мобилизованных оуновцев разделили на две части, которые в украинских документах фигурируют как дружины украинских националистов (группы «Север» и «Юг»), в документах Абвера они получили кодовые названия «Специальный отдел «Нахтигаль» и «Организация «Роланд».

16 октября 1941 году украинские старшины батальонов «Нахтигаль» и «Роланд» приняли обращение к немецкому командованию и руководству Рейха «Меморандум українського Легіону». В документе содержались требования восстановить провозглашенную независимость Украины, освободить арестованных членов ОУН, обеспечить материально членов семей бойцов Легиона, украинизировать весь командный состав Легиона и направить его на борьбу с большевиками, не требовать от участников Легиона принимать присягу на верность Германии.

1 декабря 1942 года бойцы батальона «Нахтигаль» отказались продлевать контракт с немцами, из-за чего многие из них, особенно старшины, были арестованы. Некоторым, среди них и главному командиру УПА Роману Шухевичу, удалось бежать из-под стражи. Со временем многие воины батальона влились в Украинскую повстанческую армию, где, как хорошо обученные солдаты, занимали командные должности. В рядах этой армии, защищая украинское население, они боролись со своими бывшими союзниками - немцами.