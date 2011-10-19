Крым будет дружить с Нижегородской областью

В ходе Второго Украинско-Российского межрегионального экономического форума в Донецке между Советом министров Автономной Республики Крым и Правительством Нижегородской области (Российская Федерация) подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарно-культурном сотрудничестве.

Соглашение подписали первый заместитель председателя Совета министров АРК Павел БУРЛАКОВ и губернатор Нижегородской области Валерий ШАНЦЕВ, сообщили УНИАН в Главном управлении информационной политики Совета министров Крыма.

Соглашение подписано в рамках Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией 31 мая 1997 года.

Согласно подписанному документу, Крым и Нижегородская область будут развивать сотрудничество в сфере промышленности, сельском хозяйстве, энергетики, транспорта, образования и здравоохранения, культуры и искусства, развития курортов, туризма и спорта, а также экологии и рациональном использовании природных ресурсов.

В рамках реализации соглашения стороны будут способствовать взаимному развитию торговли, производства, всестороннего экономического сотрудничества между Автономной Республикой Крым и Нижегородской областью.

«Мы будем стараться создавать благоприятные условия для развития совместной деятельности предоставления для финансирования инвестиционных, инновационных, инфраструктурных и других проектов, отдавая преимущество тем из них, которые предусматривают создание новых рабочих мест. Также мы планируем осуществлять обмен опытом в области развития предпринимательства, социально-правовой защиты и занятости населения. Подписание этого соглашения назрело еще в 2009 году, и мы рады, что сегодня оно подписано», – отметил П.БУРЛАКОВ.

Напомним, 18 октября с. г. в Донецке также был подписан ряд соглашений между другими регионами Украины и России, которые содержат конкретные направления взаимодействия местных администраций по вопросам развития межрегионального и приграничного сотрудничества.