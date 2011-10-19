Евродепутат о Тимошенко, России и эстафетной палочке

Депутат Европарламента из ЕНП, вице-председатель Комиссии по международной торговле Европейского парламента Павел ЗАЛЕВСКИ отмечает, что отсрочка визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюссель, который планировался на 20 октября, может иметь очень серьезные последствия.

Об этом говорится в комментарии П.ЗАЛЕВСКИ, переданном агентству УНИАН.

«Украинская власть не понимает, насколько негативный политический процесс может начаться после отсрочки визита», - сказал П.ЗАЛЕВСКИ.

В то же время, по его мнению, это не должно означать конец надеждам подписать соглашение об ассоциации в этом году. «Однако очевидно, что уменьшились шансы скоро закрыть это дело. В Европейском Союзе появляются голоса за то, чтобы увязать формальное окончание переговоров и парафирование соглашения об ассоциации с освобождением Юлии ТИМОШЕНКО», - говорится в сообщении.

По словам евродепутата, это дело не может быть признано завершенным для европейских элит, поскольку это будет означать, что Евросоюз соглашается на изменение Украиной европейского курса в пользу России, которая усиливает свое давление на нее.

«Очень важно, что мы имеем дело с ситуацией, когда Россия последовательно на протяжении многих месяцев использует все средства, чтобы склонить Украину к членству в Таможенном союзе под своей эгидой», - подчеркнул он.

«Если сегодня представители Европейской комиссии и стран - членов ЕС приостановят переговоры с Украиной, то это будет так, как если бы тот, кто выигрывает эстафету, потерял палочку и даже не попытался бы ее поднять, теряя большое преимущество перед конкурентами», - сказал П.ЗАЛЕВСКИ.

Подытоживая, евродепутат обратил внимание на то, что если вопрос соглашения об ассоциации будет отложен на неопределенное время, это будет разочарованием для украинского общества, а также реальной утратой больших потенциальных прибылей для Евросоюза, которые следовали бы из соглашения.