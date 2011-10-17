Турчинов требует открыть дело против Азарова

Первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ требует привлечения к ответственности заказчиков и исполнителей подделки уголовного дела против экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО относительно долгов корпорации «Единые энергетические системы Украины» перед Министерством обороны Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Если еще в июне этого года никаких долгов не существовало, или господин АЗАРОВ искусственно, только для того, чтобы выполнить заказ своего руководителя, формирует эти долговые обязательства, и это есть преступление, он должен отвечать за это преступление. Или должны быть привлечены за очередное преступление по подделке дела работники Службы безопасности Украины», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

При этом первый заместитель председателя партии «Батьківщина» сослался на письмо министра юстиции Украины Александра ЛАВРИНОВИЧА Кабинету министров Украины от 24 июня 2011 года, в котором по результатам изучения обращения председателя временной следственной комиссии Инны БОГОСЛОВСКОЙ указано, что «по информации Министерства финансов, в его учете отсутствует информация о наличии какой-либо задолженности корпорации «Единые энергетические системы Украины» перед Министерством обороны Российской Федерации, и Министерством финансов не предоставлялись государственные гарантии по обязательствам корпорации ЕЭСУ».

«Несмотря на это, выполняя поручение, они пошли на подделку уголовного дела», - добавил А.ТУРЧИНОВ.

Кроме того, по его словам, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время своего визита в сентябре в Польшу на встречах с европейскими политиками фактически анонсировал это уголовное дело, связанное с долгами корпорации ЕЭСУ перед Министерством обороны России.

А.ТУРЧИНОВ в который раз отметил, что новое криминальное преследование Ю.ТИМОШЕНКО связано со страхом власти перед своим оппонентом. «Это дело, как и многие другие фальшивые вещи, нужно только для одного – объяснять как внутри страны, так и внешне свою агрессию против лидера оппозиции Ю.ТИМОШЕНКО», - подчеркнул первый заместитель председателя партии «Батьківщина».

Как сообщал УНИАН, 13 октября начальник Главного следственного управления СБУ Иван ДЕРЕВЯНКО заявил, что в отношении Ю.ТИМОШЕНКО возбуждено новое уголовное дело - за возложение долгов корпорации "Единые энергетические системы Украины" на бюджет Украины.

Следствие обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в том, что она перевела долг ЕЭСУ перед Минобороны России на сумму 405 млн. 500 тыс. дол. на государственный бюджет Украины.

11 октября Печерский районный суд Киева приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к семи годам заключения за превышение служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.