Улицы батальона «Нахтигаль» в селе Райлив не будет

Председатель Нежухивского сельского совета Михаил Яхван в пятницу наложил вето на решение совета о переименовании улицы Мира в селе Райлив в улицу Воинов батальона "Нахтигаль". Это решение, принятое 10 октября по инициативе ВО "Свобода", вызвало резкое осуждение со стороны России и ряда политических партий, пишет Коммерсант-Украина.

В самом селе жители до сих пор не могут прийти в себя, поскольку никто не ожидал такой острой реакции на новое название улицы. Вчера после воскресного богослужения люди окружили сельского председателя возле церкви и потребовали "вернуть улицу Мира": они, оказывается, не знали об историческом прошлом "Нахтигаля". По словам Михаила Яхвана, сегодня состоится внеочередная сессия сельсовета, где будет принято решение сохранить прежнее название улицы.

Господин Яхван признался "Ъ", что для него по-прежнему загадка, почему было выбрано именно такое название. "Батальон "Нахтигаль" здесь никогда не был, никто из старожилов села или их родственников не был в его составе",— пояснил он, добавив, что не ожидал "такого скандала", а представители ВО "Свобода" ввели в заблуждение и его, и жителей села. "К нам обратились "свободовцы" с предложением переименовать улицу. Начали собирать подписи — согласие дали только 38 человек из 322 проживающих в селе. Кроме того, поскольку ВО "Свобода" выступило инициатором такого решения, то и жители села, и депутаты совета думали, что все финансовые вопросы по перерегистрации документов и изготовлению табличек возьмет на себя именно эта партия",— пояснил "Ъ" Михаил Яхван.

Председатель львовской областной организации ВО "Свобода" Ирина Сех отказала "Ъ" в комментарии: "Я не знаю, что там сейчас происходит. Жители села должны сами принять решение". Депутат Стрыйского райсовета от ВО "Свобода", инициатор переименования улицы в селе Райлив Марьян Берездецкий также ситуацию не комментирует