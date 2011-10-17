Животных в Киевском зоопарке травят крысиным ядом

Спустя месяц после смерти в Киевском зоопарке 4-летнего краснокнижного оленя Давида стали известны результаты вскрытия — он погиб от отравления

Об этом газете "Сегодня" рассказал директор зоопарка Алексей Толстоухов. «Мы узнали, что оленя отравили крысиным ядом. Это ужас», — говорит Толстоухов. Более того, по словам директора, сегодня уволятся 2 ветврача зоопарка, еще 3 написали заявление об увольнении с 1 ноября. «Так что теперь в зоопарке один ветеринар — я», — сказал директор. Причина массового увольнения, по версии директора, — врачам надоело слушать критику в свою сторону, мол, они не могут вылечить животных. Из других причин массового ухода «Айболитов» — якобы им запретили «подрабатывать» на лечении домашних животных киевлян. «Сюда приезжали депутаты со своими кошечками и собачками. Экс-президент Виктор Ющенко привозил к нам из своего поместья оленя со сломанной ногой. Все платили только за лекарства», — говорит Толстоухов. Ветеринары в личной беседе признаются, что не хотят работать со старой коллекцией. «Тут бегемот на последнем издыхании, тигра заморили голодом, жираф болеет», — сказал один из врачей.