В Брюсселе Януковичу дали время на решение до вторника-среды

Визит Виктора Януковича в Брюссель 20 октября остается под угрозой отмены со стороны Еврокомиссии. Об этом сегодня пишет "Коммерсант-Украина".Допуская "негативный вариант" развития событий, в МИД Украины готовятся первыми объявить об изменении планов главы государства. Впрочем, наиболее вероятным пока остается "оптимистический вариант", который предполагает принятие закона, позволяющего оправдать Юлию Тимошенко в Апелляционном суде, во вторник, завершение технического раунда переговоров о зоне свободной торговли Украина—ЕС в среду и встречу главы государства с руководством Еврокомиссии в четверг.

В пятницу Еврокомиссия (ЕК) впервые официально подтвердила, что заявленные ранее встречи Виктора Януковича с руководством ЕС могут не состояться. "Окончательное решение будет принято в ближайшие дни",— заявила журналистам пресс-секретарь ЕК Пиа Аренкильде Хансен. Собеседник "Ъ" во внешнеполитической службе ЕС подтвердил эту информацию: "Мы готовимся и к визиту, и к варианту его отмены".

Как рассказал "Ъ" информированный источник в Брюсселе, руководство ЕС уведомило Киев об условиях, при которых визит может состояться: "Еврокомиссия передала Януковичу неофициальное сообщение о том, что не будет проводить переговоры с ним до тех пор, пока он не продемонстрирует решительной реакции по делу Тимошенко. До вторника-среды Янукович должен решить этот вопрос".

В ЕС не требуют освобождения Юлии Тимошенко в указанные сроки, понимая, что это невозможно. Собеседники "Ъ" ожидают принятия парламентом и подписания президентом закона о гуманизации Уголовного кодекса в той редакции, которая гарантирует полную реабилитацию лидера "Батькивщины" при рассмотрении апелляции. Впрочем, этим требования ЕС не исчерпываются. Брюссель настаивает на объективном рассмотрении уголовных дел в отношении других оппозиционных политиков и на их допуске к участию в парламентских выборах, а также намерен требовать от Киева "определенных изменений избирательного законодательства". "Отношения между Украиной и ЕС уже не будут такими, как раньше",— заявил один из европейских дипломатов.