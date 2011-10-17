Чорновил: пока Ахметов не может повлиять на Януковича

Президент Виктор Янукович не выполнит своих обещаний перед Западом по освобождению экс-премьера Юлии Тимошенко.

Такое мнение высказал народный депутат Тарас Чорновил в эфире Радио "Свобода".

"Именно в тот момент, когда на Западе более или менее, поморщившись, но выражают готовность продолжить с ним диалог, делается шаг откровенно странный. Делается открытие очередного уголовного дела, которое показывает, что все обещания Януковича выполнены не будут", - сказал он.

По словам Чорновила, статью о хищении в особо крупных размерах декриминализировать невозможно, и она "в советское время вообще была расстрельной".

"Закрыть уголовное дело, которое открыли именно так, - это очень проблематично, тогда должны лететь некоторые головы", - отметил депутат.

"А отпустить и освободить окончательно Тимошенко, сделать ей открытую дорогу к следующим выборам при наличии такой серьезной статьи, такого серьезного дела тоже абсолютно нереально. Проигрывать в суде, демонстративно делать, что суд отменит это обвинение, у нас тоже не умеют", - сказал он.

Чорновил высказал мнение, что "или сам Янукович согласился отказаться от западного пути и готов дать задний ход, или же, с другой стороны, происходит некоторое невероятное влияние на ситуацию людей, которые блокируют и западный и теперь уже, видно, восточный путь и ведут в направлении Лукашенко".

Депутат отметил, что бизнесмены Ринат Ахметов и Игорь Коломойский заинтересованы в том, чтобы действовать в европейских условиях, "а не в условиях а ля Беларусь".

"И есть тот бизнес, который играется на использовании административных возможностей, для того, чтобы захватить побольше. Это бизнес Фирташа. И если Фирташ может быть заинтересован в изоляционизме, ведь когда действуют только рейдерские принципы, это дает ему колоссальные возможности, а именно бизнес Ахметова, других бизнесменов сегодня заинтересован абсолютно в противоположном", - цитирует Украинская правда.

По мнению Чорновила, пока Ахметов не может повлиять на ситуацию: "либо не имеет влияния, либо не может достучаться".