Кличко: власть убивает курицу, которая несет золотые яйца

Лидер партии «УДАР» Виталий КЛИЧКО считает, что предпринимательский потенциал в Украине абсолютно не реализуется, а нынешняя украинская власть фактически убивает «курицу, которая несет золотые яйца».

Такое мнение он высказал во время общения с журналистами американского делового издания The Wall Street Journal, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «УДАР».

Встреча В.КЛИЧКО с американскими СМИ состоялась 14 октября в Нью-Йорке, в последний день рабочего визита председателя партии «УДАР» в Соединенные Штаты Америки, сообщили в пресс-службе.

Во время разговора с представителями ведущего экономического издания Америки В.КЛИЧКО говорил о своем виденье развития социально-экономической политики, которая дает равные возможности ведения хозяйства для всех предпринимательских объектов.

Отвечая на вопрос относительно экономических перспектив Украины, В.КЛИЧКО отметил: «Вместо того чтобы беречь и лелеять средний класс, власть убивает «курицу, которая несет золотые яйца». Украинский предпринимательский потенциал абсолютно не реализуется, в то время как он является одним из важных ресурсов любой нации».

По убеждению В.КЛИЧКО, «без надлежащего отношения к главному двигателю рыночной экономики – предпринимательству – Украина еще долгие годы будет оставаться бедной страной, несмотря на большой потенциал».

В этот же день в Нью-Йорке политик провел встречу с представителями бизнес-кругов в Украинско-Американском деловом совете. Председатель партии «УДАР» в ходе общения с бизнесменами изложил свое мнение по поводу экономической ситуации в стране. «Почти все рынки в Украине монополизированы, поэтому монополисты устанавливают цены по собственному усмотрению. В результате миллионы украинцев вынуждены мириться с непомерными ценами на товары и услуги при крайне низкой заработной плате. А власть предотвратить этого не может или же просто не хочет», – отметил В.КЛИЧКО.

Как сообщалось, за время своего пребывания в Соединенных Штатах Америки лидер партии «УДАР» В.КЛИЧКО провел ряд встреч с американскими высокопоставленными должностными лицами, членами Конгресса США, лидерами демократической и республиканской партий, а также с представителям неправительственных организаций, экспертно-аналитических центров и средств массовой информации.