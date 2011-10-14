ДУСя отремонтирует резиденцию, куда якобы хотел перебраться Янукович

Государственное управление делами собирается реконструировать комплекс государственных резиденций в центре Киева для приема иностранных гостей.

Об этом сообщается на сайте ГУД 14 октября.

Так , госуправление объявило тендер на разработку проектно-сметной документации стадии "Проект" на объект "Строительство, реставрация и приспособление зданий в квартале улиц Грушевского, 20/1 и Липской, 4. Киева с целью создания комплекса государственных резиденций для приема высших должностных лиц иностранных государств".

Срок поставки услуги – декабрь 2011 года. Чтобы принять участие в торгах, надо перечислить 25 тысяч гривен.

Как известно, в квартале улиц Грушевского, 20/1 и Липской, 4 находятся государственные резиденции. Эти резиденции предназначены для приема иностранных гостей. В 2010 году ходили слухи, что президент поселится в резиденции на Липской.

Украинская правда