От Януковича требуют разогнать ВР и Кабмин, и признать ОУН-УПА

Представители ВО «Свобода», КУН, УНА-УНСО требуют от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА прекращения политических репрессий, отставки правительства Николая АЗАРОВА, прекращения полномочий действующей Верховной Рады, объявления досрочных парламентских выборов и официального признания ОУН-УПА.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая резолюция была принята сегодня в Киеве возле памятника Шевченко представителями ВО «Свобода», КУН, УНА-УНСО на митинге по случаю праздника Покрова Пресвятой Богородицы и 69-летия создания УПА.

Как отмечается в резолюции, сегодня в Украине «политические преследования стали главным инструментом наступления на оппозиционные силы», а Украина в связи с этим стремительно превращается в «полицейское государство».

Кроме того, в резолюции отмечается, что так называемые «реформы» Кабинета министров Н.АЗАРОВА направлены на уничтожение украинской нации, сдачу национальных интересов на международной арене.

Учитывая ситуацию, которая сложилась в Украине, участники акции обратились к В.ЯНУКОВИЧУ с требованиями: немедленно прекратить официальную политику украинофобии, политические репрессии; отправить в отставку правительство ТИГИПКО-АЗАРОВА; прекратить досрочно полномочия ВР и объявить досрочные парламентские выборы; провозгласить официальное признание ОУН-УПА, объявить 14 октября официальным государственным праздником - Днем создания ОУН-УПА.