Янукович срочно отправил Шуфрича в другую зону бедствия

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ по поручению премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА срочно вылетел с места чрезвычайной ситуации во Львовской области на Волынь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в пгт Турийск Волынской области Н.ШУФРИЧ проведет заседание комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций.

На Волыни в результате урагана повреждены 1038 жилых домов, остались без электроснабжения 210 населенных пунктов, полностью повалены 250 гектаров леса.

Как сообщал УНИАН, в результате урагана, который на днях пронесся Волынской областью, обесточены 210 населенных пунктов. Больше всего пострадали Рожищенский, Турийский и Маневицкий районы. Значительные повреждения нанесены сотням жилых и административных домов, с обеих сторон главных дорог повалено свыше 1000 деревьев. Более 400 отдыхающих санатория "Лісова пісня" длительное время оставались без элементарных условий для отдыха и оздоровления. 10 человек пострадали в результате падения деревьев и ветвей.