Возле Волынской ОГА бессрочный пикет в защиту Тимошенко
04:58, 14 октября 2011Политика
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Сообщает организация "Батькивщины"
Активисты «Батьківщини» начали под стенами Волынской областной государственной администрации бессрочное пикетирование с требованием освободить лидера партии Юлию ТИМОШЕНКО и других политзаключенных.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Волынской областной организации ВО «Батьківщина».
Сейчас возле ОГА установлено семь палаток, в которых народные депутаты из парламентской фракции «БЮТ-Батьківщина» развернули свои общественные приемные.
Также, как отмечается в сообщении, есть согласование с представителями других политических сил, которые входят в Волынский Комитет сопротивления диктатуре, что они присоединятся к акции.
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