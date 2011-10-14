Возле Волынской ОГА бессрочный пикет в защиту Тимошенко

Активисты «Батьківщини» начали под стенами Волынской областной государственной администрации бессрочное пикетирование с требованием освободить лидера партии Юлию ТИМОШЕНКО и других политзаключенных.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Волынской областной организации ВО «Батьківщина».

Сейчас возле ОГА установлено семь палаток, в которых народные депутаты из парламентской фракции «БЮТ-Батьківщина» развернули свои общественные приемные.

Также, как отмечается в сообщении, есть согласование с представителями других политических сил, которые входят в Волынский Комитет сопротивления диктатуре, что они присоединятся к акции.