Перед приездом Януковича сняли биг-борды об УПА и Бандере
Сообщает облорганизация “Свободы”
Хмельницкая областная организация ВО “Свобода” заявляет, что в Каменец-Подольском перед завтрашним приездом Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА сняты биг-борды с надписями, связанными с УПА и проводником ОУН Степаной Бандерой.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель областной партийной организации Игорь САБИЙ.
“В Каменец-Подольском мы разместили четыре биг-борда с призывом к жителям присоединиться к Маршу УПА, который должен состояться в Киеве 14 октября. Накануне приезда В.ЯНУКОВИЧА владельцы биг-бордов получили указание сорвать эти надписи”, - сказал он.
«Свободовец» также сообщил, что с улиц города исчезли расклеенные листовки с надписью “Бандера – наш герой, Покров – наш праздник”.
И.САБИЙ отметил, что ВО “Свобода” не подавала заявок на проведение акций протеста, приуроченных к приезду Президента.
Как сообщал УНИАН, горрайонный суд Каменец-Подольского Хмельницкой области запретил проведение массовых мероприятий в этом городе завтра, в день приезда Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА.
Эту информацию в телефонном разговоре корреспонденту УНИАН также подтвердил городской председатель Каменец-Подольского Михаил СИМАШКЕВИЧ.
Председатель Хмельницкой областной организации ВО “Батькивщина”, народный депутат Украины Василий КРАВЧУК в комментарии УНИАН отметил, что его партийная организация планировала на 13 октября во всех райцентрах области проведение митингов в поддержку лидера «Батькивщины», экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.
Справка УНИАН. 13 октября Хмельницкую область с рабочей поездкой посетит Президент В.ЯНУКОВИЧ. Планируется, что глава государства побывает в Каменец-Подольском на ОАО “Подольский цемент”, где состоится запуск новой линии. Также он посетит Национальный историко-архитектурный заповедник в Каменец-Подольском.