Перед приездом Януковича сняли биг-борды об УПА и Бандере

Хмельницкая областная организация ВО “Свобода” заявляет, что в Каменец-Подольском перед завтрашним приездом Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА сняты биг-борды с надписями, связанными с УПА и проводником ОУН Степаной Бандерой.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель областной партийной организации Игорь САБИЙ.

“В Каменец-Подольском мы разместили четыре биг-борда с призывом к жителям присоединиться к Маршу УПА, который должен состояться в Киеве 14 октября. Накануне приезда В.ЯНУКОВИЧА владельцы биг-бордов получили указание сорвать эти надписи”, - сказал он.

«Свободовец» также сообщил, что с улиц города исчезли расклеенные листовки с надписью “Бандера – наш герой, Покров – наш праздник”.

И.САБИЙ отметил, что ВО “Свобода” не подавала заявок на проведение акций протеста, приуроченных к приезду Президента.

Как сообщал УНИАН, горрайонный суд Каменец-Подольского Хмельницкой области запретил проведение массовых мероприятий в этом городе завтра, в день приезда Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА.

Эту информацию в телефонном разговоре корреспонденту УНИАН также подтвердил городской председатель Каменец-Подольского Михаил СИМАШКЕВИЧ.

Председатель Хмельницкой областной организации ВО “Батькивщина”, народный депутат Украины Василий КРАВЧУК в комментарии УНИАН отметил, что его партийная организация планировала на 13 октября во всех райцентрах области проведение митингов в поддержку лидера «Батькивщины», экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. 13 октября Хмельницкую область с рабочей поездкой посетит Президент В.ЯНУКОВИЧ. Планируется, что глава государства побывает в Каменец-Подольском на ОАО “Подольский цемент”, где состоится запуск новой линии. Также он посетит Национальный историко-архитектурный заповедник в Каменец-Подольском.