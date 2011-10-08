Яценюк пугает Костусева судом

Областная ячейка партии "Фронт Змін" подаст в суд на городское власти Одессы, если мэрия будет препятствовать сбору подписей граждан в поддержку инициативы партии провести местный референдум по вопросу высказывания недоверия городскому голове Алексею КОСТУСЕВУ и досрочного прекращения полномочий членов горсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Одессе заявил лидер "Фронта Змін" Арсений ЯЦЕНЮК.

«3 октября инициаторы референдума подали в горсовет необходимые документы, которые должны быть подписанные до 13 октября», - сказал он, добавив, что горсовет имеет десять дней, чтобы проверить документы, «принять решение и передать документы, которые дадут возможность проводить процедуру отставки городского головы».

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, если нынешняя городская власть много сделала для Одессы, то она не должна бояться проведения референдума. «Напротив - власть должна пойти на этот референдум и показать реальный результат. Впоследствии увидим в бюллетенях: поддерживают одесситы действующую городскую власть и персонально городского голову или не поддерживают», - отметил лидер "Фронта Змін".

Вместе с тем, по его словам, “если городская власть проигнорирует инициативу общегородских собраний, мы намерены подать иск в административный суд”.

В то же время лидер "Фронта Змін" напомнил, что горсовет принял скандальное решение относительно отчуждения из коммунальной собственности имущественного комплекса аэропорта, а также о задержании группы городских чиновников-коррупционеров, в том числе и вице-мэра Одессы.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что направит запрос генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ “по поводу законности принятия решения о приватизации аэропорта, а также приостановке его действия в случае незаконности”.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября в Одессе состоялось собрание членов территориальной общины, на котором утвержден состав инициативных групп, которые должны на протяжении месяца собрать необходимое количество подписей одесситов в поддержку инициативы партии «Фронт Змін» провести референдум по вопросу недоверия мэру А.КОСТУСЕВУ и досрочного прекращения полномочий депутатов горсовета.