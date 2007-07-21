Медведько: власти принимают все необходимые меры для ликвидации ”фосфорной” катастрофы

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО считает, что власти принимают все необходимые меры для ликвидации последствий “фосфорной” катастрофы во Львовской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МЕДВЕДЬКО заявил сегодня во время расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры.

По его словам, вчера он вместе с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и другими высокопоставленными должностными лицами посетил место катастрофы, где глава государства ознакомился с работой ликвидаторов аварии.

По словам А.МЕДВЕДЬКО, В.ЮЩЕНКО отметил, что работа по ликвидации последствий аварии требует «смелости представителей МЧС».

«Я считаю, что властями приняты исчерпывающие меры по ликвидации катастрофы», - сказал генпрокурор.

В частности, по его словам, это касается не только расчистки территории, но и социальной защиты пострадавшего населения.

Генпрокурор отметил, что на данное время власти делают все возможно, чтобы полторы тысячи детей из районов, пораженных в результате катастрофы, имели возможность пройти оздоровительный курс в лечебных учреждениях и детских лагерях.