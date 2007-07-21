Добкин назначен руководителем Харьковского избирательного штаба Партии регионов

Мэр Харькова Михаил ДОБКИН назначен руководителем городского избирательного штаба Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается в заявлении Харьковского областного отделения Партии регионов, размещенной на веб-сайте парторганизации.

Заявление сделано в связи с тем, что «с 18 июля на отдельных харьковских телеканалах, принадлежащих А.Авакову и поддерживаемых лидером БЮТ, бесцеремонно и цинично распространяется лживая информация о мэре г. Харькова Михаиле ДОБКИНЕ о якобы его досрочном уходе в Верховную Раду Украины и о том, что работа Харьковского городского председателя негативно влияет на рейтинг Партии регионов в городе Харькове».

«Как руководство Харьковского областного отделения Партии регионов и Харьковской городской организации Партии регионов, так и более чем 80-тысячная партийная организация возмущены тем неконструктивизмом, который распространяют руководители «оранжевых» сил на территории города Харькова», - говорится в заявлении.

Харьковское областное отделение Партии регионов сообщает, что Центральный штаб Партии регионов назначил Михаила ДОБКИНА руководителем Харьковского городского избирательного штаба на досрочных выборах в ВР.

В областной организации партии убеждены, что М.Добкин пользуется безукоризненным авторитетом у руководства центральных органов Партии регионов.

Как считают авторы заявления, «сегодня Харьковский городской председатель Михаил ДОБКИН, в условиях искусственно созданного маленькой группой «бездарей» политического кризиса в стране, все свои силы, энергию, знание отдает работе на благо харьковчан и родного города, борется с проблемами, доставшимися ему в наследство от прежнего, неумелого руководства города, которое привело городское хозяйство к развалу, выступает инициатором прогрессивных реформ, направленных на развитие города. Именно проведенная под руководством мэра Харькова Михаила ДОБКИНА реформа жилищно-коммунального хозяйства одобрена руководством страны и рекомендована для распространения и внедрения в городах Украины».