Власти Умани против переноса праха цадика Нахмана в Израиль

Городские власти города Умань Черкасской области не поддерживают идею переноса праха цадика Нахмана, на могилу которого ежегодно приезжают десятки тысяч паломников-хасидов, из их города в другое место или страну.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель мэра Умани Петр ПАЕВСКИЙ в эфире "5 канала".

По его словам, существует завещание самого цадика Нахмана, в котором он выразил желание быть похороненным в уманской земле. Кроме того, отметил заместитель мэра Умани, туристы-паломники помогают развивать туристический потенциал города, который сложился исторически.

Поэтому, по словам П.ПАЕВСКОГО, областной и центральной властям необходимо сделать так, чтобы туристы, в частности религиозные, получили в Умани максимум удобств. По его словам, власти должны заняться строительством гостиниц, пунктов питания, предоставлением других услуг. «Чтобы люди, которые приезжают, чувствовали себя уютно, и местные жители так же при этом получали и работу, и зарплату, и, также, чувствовали себя уютно", - сказал он.

Как сообщалось, представители некоторых партий в Украине предлагают перенести прах цадика Нахмана из Умани Черкасской области в Израиль.

Как утверждает, в частности, лидер Черкасской областной организации УНП Леонид ДАЦЕНКО, "идею перевезти прах Нахмана когда-то высказали сами хасиды, а в связи с тем, что сейчас паломничество приобретает неуправляемые формы, это стало необходимостью".

Каждую осень паломники едут в Умань, чтобы на могиле своего духовного лидера Нахмана отпраздновать Рош-га-Шана. Рабе Нахман был похоронен Умани в 1810 году. С тех пор этот город стал центром паломничества хасидов, куда они съезжаются со всего мира на каждый еврейский Новый год.