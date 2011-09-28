Адвокат Тимошенко уверяет, что Нафтогаз еще и прибыль получил

Адвокат экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Александр ПЛАХОТНЮК считает, что подписание газовых соглашений в 2009 году не привело НАК «Нафтогаз Украины» к убыткам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПЛАХОТНЮК заявил сегодня во время своего выступления в судебных дебатах по делу Ю.ТИМОШЕНКО.

«Прибыль НАК «Нафтогаз Украины» от предоставления услуг транзита за 2009 год ОАО «Газпром» составляет 4 млрд. 206,7 млн. грн. Предоставление услуг транзита остается доходным видом деятельности компании по сравнению с прошлогодними и плановыми показателями», - сказал А.ПЛАХОТНЮК.

Адвокат уточнил, что валовая прибыль «Нафтогаза» за 2009 год от предоставления услуг транзита составляла 4,2 млрд. грн., что на 2,7 млрд. грн. больше от запланированной суммы и на 3,5 млрд. грн. больше чем в предыдущем (2008) году. «На увеличение валового продукта по отношению к плану повлияли существенно как рост чистого дохода на 951,1 млн. грн., или на 10%, так и уменьшение себестоимости услуг компании «Укртрансгаз», что связано с уменьшением стоимости технологического газа», - подчеркнул А.ПЛАХОТНЮК.

При этом защитник Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнул, что эти выводы содержатся в материалах дела, которые приобщены к нему по инициативе государственного обвинения, а не защиты.