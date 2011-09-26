СМИ: Мужчину, голодавшего у дома Ющенко, забрали в больницу

Сумчанин Александр ЖУРАВКА, который с 8 сентября голодовал возле дома третьего президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в с. Хоружевка Недригайловского района Сумской области, в субботу 24 сентября был госпитализирован в Недригайловскую районную больницу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил сайт сумского еженедельника «Панорама».

«Врачи «скорой», которые периодически приезжали, чтобы осмотреть меня, предложили мне госпитализацию из-за ухудшения здоровья - у меня сильно поднялось давление, хотя раньше таких проблем не было. В случае отказа они просили меня написать заявление, что я снимаю с них ответственность за мое дальнейшее состояние», - рассказал журналистам еженедельника А.ЖУРАВКА, который в течение двух недель питался исключительно водой с солью.

В больнице ему выписали рецепт на лекарства стоимостью 430 грн. Поскольку таких денег у мужчины не было, он отправился домой в Сумы.

Как сообщал УНИАН, А.ЖУРАВКА работал в "Нашей Украине" с 2007 по 2009 год на должности руководителя исполкома Заречной районной в городе Сумы организации партии.

"У "Нашей Украины" действительно на сегодня существует существенная задолженность по заработной плате перед бывшими работниками и перед Пенсионным фондом, которая сформировалась в основном в течение 2009 года. В частности, по А.ЖУРАВКЕ речь идет о задолженности на сумму 15 833 гривни", - рассказали в пресс-службе "Нашей Украины".

"Как только мы узнали о голодовке господина ЖУРАВКИ, мы отправили в Хоружевку представителя регионального департамента центрисполкома партии. Он предложит А.ЖУРАВКЕ приехать в Киев в центральный офис партии и встретиться с председателем политсовета "Нашей Украины" Валентином НАЛИВАЙЧЕНКО и председателем центрисполкома партии Сергеем БОНДАРЧУКОМ, чтобы наметить пути решения этой критической проблемы», - сказали в пресс-службе партии 15 сентября.

«… мы предложим А.ЖУРАВКЕ юридическую помощь, чтобы он мог защищать свои права в суде с иском к тем представителям партии, в период руководства которых образовалась эта задолженность. Кроме того, мы обратимся в органы местного самоуправления и органы социальной защиты Сумской области, чтобы уже в ближайшее время помочь А.ЖУРАВКЕ в поисках достойной работы", - сообщили в "Нашей Украине".