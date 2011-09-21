Голобуцкий думает, что Королевская идеально подходит на роль Тимошенко

Член фракции "БЮТ-Батькивщина" Наталья Королевская идеально подходит в качестве замены Юлии Тимошенко, но это не выгодно для первой. Такое мнение, как сообщает сайт "Український бізнес-ресурс" сегодня во время пресс-конференции высказал заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

"У Королевской больше шансов, нежели у Турчинова создать собственный политический проект вне "Батькивщины"… Турчинов останется в партии. Турчинов – самая одиозная личность в партии. Кроме того, он относится к тем людям, которым неизвестно, что надо сделать, чтобы их полюбили, то есть вряд ли успешным будет его собственный политпроект.

С Королевской – сложнее и проще… она – женщина и еще потолка не достигла. Она идеально подходит на роль Тимошенко. Но этим и проигрывает. Надень на нее косу – она все равно не станет Тимошенко. И избиратель не сможет понять, почему Королевская заменила Тимошенко, и для чего это нужно. Говорить о новом политическом проекте сложно", - отметил политолог.

В то же время политический эксперт Агентства персонального и стратегического консалтинга Berta Communications Павел Кругляковский напомнил, что Королевская начала давно свой политический проект и ждет момента, чтобы это заявить. По его словам,Турчинов останется "в рамках партийной логики".