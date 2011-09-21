Попов замахнулся на показатели Варшавы, Будапешта и Праги

Глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ поручил профильным службам администрации разработать систему внутренних показателей, которые позволят анализировать достижения города и сравнивать их с показателями развития столиц европейских городов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом А.ПОПОВ заявил во время расширенного заседания Коллегии администрации.

«При реализации Стратегии развития Киева нам, в первую очередь, нужно сравнивать себя с такими городами, как Варшава, Будапешт, Прага. Мы должны взять себе в качестве ориентира их показатели развития, а не сравнивать себя лишь с другими регионами Украины. Необходимо равняться, прежде всего, на те европейские столицы, с которыми мы планируем соревноваться в показателях развития», – сказал А.ПОПОВ.

Также он отметил, что Киеву обязательно необходимо иметь объективную статистическую информацию, которая давала бы возможность понимать те тенденции, которые происходят в этих городах.

По данным пресс-службы КГГА, согласно рейтинговой оценке Кабинета министров относительно результатов деятельности городов Украины за 1-е полугодие 2011 года, Киев занял первое место. Лидерство столицы зафиксировано по таким направлениям деятельности: «Инвестиционная, научная и инновационная деятельность», «Потребительский рынок» и «Население и рынок труда». Кроме того, в тройку лидеров город вошел по развитию жилищно-коммунального хозяйства.