Симоненко: Неофициально мы никогда ни в каком большинстве не были

Лидер Коммунистической партии Украины (КПУ), руководитель фракции КПУ в парламенте Петр СИМОНЕНКО заявляет, что фракция Компартии будет настаивать на снятии с рассмотрения в Верховной Раде Украины законопроекта о государственных гарантиях исполнения решений судов.

Об этом П.СИМОНЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Фракция Компартии в Верховной Раде не будет голосовать за второе чтение закона. Мы категорически против этого. Мы будем настаивать принципиально на том, чтобы снять с рассмотрения этот проект", - сказал П.СИМОНЕНКО.

По его словам, соответствующая позиция будет заявляться на заседаниях парламентских комитетов во время подготовки этого законопроекта к рассмотрению во втором чтении. "Вчерашние события возле Верховной Рады свидетельствуют о том, что сегодня в Украине практически завершился процесс реставрации капитализма, и этот процесс сегодня сопровождается широким наступлением на социальные права и завоевания наших граждан со стороны представителей мощного олигархического капитала при поддержке власти и Запада - Международного валютного фонда и Всемирной торговой организации", - убежден он.

В то же время П.СИМОНЕНКО не дал однозначного ответа на вопрос о выходе фракции Компартии из провластного парламентского большинства, но подчеркнул, что коммунисты никогда "неофициально" не поддерживали коалицию.

"Неофициально мы никогда ни в каком большинстве не были. И предположения - это как всегда слухи, которые умело запускаются", - сказал лидер КПУ.

П.СИМОНЕНКО напомнил, что КПУ в 2006 году инициировала создание антикризисной коалиции. "Но нашу инициативу уничтожили с помощью средств массовой информации, когда поддержали инициативу ЮЩЕНКО, который уничтожил парламент досрочными выборами", - сказал он.

"Мы четко заявляли свою позицию и когда состоялись выборы 2010 года, было важно, и поэтому фракция вошла в это большинство, изменить алгоритм противоречий во власти. Нужно было большинство в парламенте под те программы, которые были предметом дискуссий на выборах и их поддержали избиратели, в данном случае ЯНУКОВИЧА, и сформировать под эту программу и Кабинет министров. Поэтому мы очень патриотично и по-государственному поступили в тот период, когда предложили это сделать", - объяснил П.СИМОНЕНКО.

Лидер КПУ заявил, что его фракция в парламенте последовательно отстаивает интересы граждан. "Мы также поступили принципиально, когда определили перечень проблем, по которым никогда не будем голосовать с представителями большого капитала. И этого перечня мы четко придерживаемся", - заявил он.