Попов уверяет, что торговля прессой останется в метро

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ заверил, что торговля прессой останется на территории метрополитена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ сказал сегодня журналистам, комментируя распоряжение о запрете передвижной торговли в метро.

По словам председателя КГГА, городская власть не ставила целью реализовать какой-то проект, который изымет из метрополитена прессу.

“Безусловно, что она останется и будет в дальнейшем. Вчера мы этот вопрос рассматривали и были представители этого бизнеса. Я им гарантировал, что у них не будет никаких проблем в этом плане. Просто у нас изменилось несколько нормативных актов, принимались новые решения, которые касаются регуляторной политики, и там до 1 октября нужно было выполнить некоторые процедуры”, - объяснил А.ПОПОВ.

На вопрос, чем еще, кроме прессы, можно будет торговать в метрополитене, он сказал: “У нас нет желания изымать из метрополитена ту торговлю, которая является полезной и действительно люди хотели бы ее иметь”.

В то же время А.ПОПОВ сообщил, что на территории метрополитена собираются убрать те лотки, которые установлены с нарушением норм безопасности.

“Там, где мы имеем большое скопление лотков, киосков, которые в определенной мере могут мешать жизнедеятельности метрополитена, это мы обязательно должны убрать. Есть определенные нормы, в частности, на случай эвакуации людей, чрезвычайных ситуаций, которые должны обеспечиваться. Это будет главным критерием”, - сказал руководитель КГГА.

Как сообщал УНИАН, распоряжением от 3 сентября 2011 г. №1601 “признано утратившим действие распоряжение КГГА от 19.08.2009 №921 “Об упорядочении размещения передвижных торговых объектов на территории коммунального предприятия “Киевский метрополитен”.

Как отмечается в документе, решение принято в соответствии с Законом Украины “Об ускоренном пересмотре регуляторных актов, принятых органами и должностными лицами местного самоуправления” и с целью приведения нормативно-правовых актов исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) в соответствие с требованиями действующего законодательства.

***В сентябре 2009 г. Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ своим распоряжением разрешил передвижную торговлю на территории столичного метрополитена. Согласно этому документу горадминистрация аннулировала пункт своего распоряжения от 24 февраля 2005 года, который запрещает заключать договоры на размещение передвижной торговли на территории коммунальных предприятий «Киевский метрополитен», «Киевпасстранс» и «Киевавтодор».

При этом горадминистрация разрешила Киевскому метрополитену заключать с предпринимателями временные договоры на право размещения передвижных лотков, столов и ларьков сроком до одного месяца с правом перезаключения.