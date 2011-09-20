В НСЖУ подозревают, что власть хочет ликвидировать союз журналистов

В Национальном союзе журналистов Украины подозревают, что власть хочет ликвидировать союз.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Национального союза журналистов Игорь ЛУБЧЕНКО.

Он рассказал, что в конце июня союз пришло проверять КРУ. И несмотря на то, что обычно о проверке предупреждают за 10 дней, КРУ пришло в тот же день, что и письмо-предупреждение.

Также И.ЛУБЧЕНКО рассказал, что КРУ стало требовать документы о принадлежности здания, в котором находится НСЖУ, хотя по закону не имело на это права.

Более того, практически в те же дни КРУ пришло с проверкой во все областные организации союза. И также требовали документы на помещения, в которых они находятся.

И.ЛУБЧЕНКО отметил, что у НСЖУ уже не впервые пытаются отобрать здание, и что в 1993 году Высший хозяйственный суд подтвердил, что НСЖУ законно занимает свое помещение.

Он сообщил, что сегодня состоялся пленум союза, где среди прочего было принято обращение к власти по поводу прекращения давления на союз журналистов.

Также пленум принял обращение к власти относительно прекращения давления на прессу. В документе, по словам председателя НСЖУ, были изложены конкретные факты ущемления свободы слова.