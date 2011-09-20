Верят ли украинцы в намерения власти преодолеть коррупцию (опрос)
Граждане Украины считают, что власть всех уровней имеет небольшое желание преодолеть коррупцию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии в сотрудничестве с Европейской исследовательской ассоциацией.
В частности, в добрые намерения Президента и его Администрации верят 16,8% респондентов, попыткам городской и сельской власти преодолеть коррупцию доверяют 13,5% опрошенных, Кабинету министров – 11%, в такие же намерения судебной системы – только 6,9%.
«Следует отметить, что после ощутимого разочарования, которое продемонстрировали данные опроса 2009-го года, население Украины снова пытается поверить в желание представителей новой власти бороться с коррупцией», - отметила руководитель экспертного совета Европейской исследовательской организации Светлана ГОРНАЯ.
В то же время, несмотря на низкое доверие, свыше 77% респондентов считают борьбу с коррупцией обязанностью Президента, 45,5% - Верховной Рады и 33% - милиции с прокуратурой и Кабинета министров.
«Стоит отметить, что на пятое место среди ответственных граждане поставили себя (18%), что свидетельствует об их сознательной позиции», – добавила С.ГОРНАЯ.
По ее словам, данные опроса свидетельствуют, что идея усиления жестких действий против коррупционеров несколько теряет свою популярность среди населения Украины, тогда как постепенно усиливают свои позиции менее радикальные и более поступательные меры.
«В целом по Украине все еще не больше 18% называют любые антикоррупционные меры эффективными, и это процент только среди информированных граждан, количество которых колеблется от 10% до 30% в зависимости от того, о чьих антикоррупционных инициативах идет речь», – сказала С.ГОРНАЯ.
Опрос проводился Киевским международным институтом социологии в сотрудничестве с Европейской исследовательской организацией в марте-апреле 2011 года во всех областях Украины и АР Крым методом личного интервью. Выборка является репрезентативной для взрослого населения (старше 18 годов) Украины и составляет 10 тыс. 639 лиц. Вероятная погрешность +-1%.