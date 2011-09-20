Оппозиция против смешанной системы выборов

Оппозиция выступает против введения смешанной системы выборов, поскольку речь идет об изменениях в интересах «большого бизнеса и власти».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО.

«Мы против изменения действующего закона, мы готовы его редактировать в части формирования открытых списков», - сказал он.

При этом Н.ТОМЕНКО добавил, что «пока мы живем в коррупционной стране и в стране, где админресурс может позволить себе все, что угодно, смешанная система означает, что оппозиция принимает участие в выборах и борется за 225 мандатов, а 225 - дарит власти (в случае смешанной системы выборов в ВР 225 депутатов будут избираться в мажоритарных округах, а 225 – по спискам партий – УНИАН).

По словам вице-спикера, в таком случае, по существу, можно будет говорить, что «дается уже в начале избирательной кампании бонус в 225 голосов то ли власти, то ли миллиардерам и миллионерам».

Он подчеркнул, что в «бедной сельской местности с миллиардером и с властью представителю оппозиции конкурировать в принципе нереально».

Н.ТОМЕНКО напомнил, что на данное время в парламент еще не внесен проект закона об изменении избирательной системы, и поэтому парламент не успевает принять за месяц данный закон (изменения в избирательный закон могут вноситься не позднее, чем за год до выборов в ВР).

Н.ТОМЕНКО не исключает, что «власть вопрос затягивает, чтобы потом законопроект вбросить в конце октября и сказать, что мы уже не успеваем».

Он настаивает на необходимости проведения «демократической серьезной дискуссии» вокруг изменений к избирательному законодательству.