Карпачева почувствовала, что у Тимошенко - высокая температура

Условия содержания бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Киевском следственном изоляторе не лучше, чем у ее соседок по камере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала на пресс-конференции Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЁВА.

По ее словам, в камере все три места заняты и «особые условия какие-то не созданы».

Она отметила, что каждый имеет право на то, чтобы родственники передали телевизор или холодильник. «У женщин были и холодильник, и телевизор», - сказала Н.КАРПАЧЁВА.

Она подтвердила, что Ю.ТИМОШЕНКО «действительно сегодня болеет».

По словам Омбудсмена, вчера, когда она посещала ее в изоляторе, Ю.ТИМОШЕНКО было трудно разговаривать, и было понятно, что «есть определенная болезнь с горлом. И я чувствовала, что у нее довольно высокая температура».

Как сказала Н.КАРПАЧЁВА, Ю.ТИМОШЕНКО рассказала, что в 5 часом утра у нее подъем, а в 7 часов уже нужно выходить из камеры, чтобы ехать в суд.

По словам Н.КАРПАЧЁВОЙ, Ю.ТИМОШЕНКО, как и любому из задержанных, приходится по полтора-два часа ожидать в боксе в Печерском райсуде перед началом заседания.

Омбудсмен сообщила, что Ю.ТИМОШЕНО в течение 35 дней судебных заседаний возвращалась в камеру в 21.00.

Она также сообщила, что Ю.ТИМОШЕНКО в ее присутствии отказалась от того, чтобы ее обследовала медицинская комиссия Министерства здравоохранения, и настаивает на том, чтобы лечением занимался ее личный врач.

Н.КАРПАЧЁВА сообщила, что обращалась к судье Печерского райсуда Родиону КИРЕЕВУ с тем, чтобы изменить меру пресечения для Ю.ТИМОШЕНКО.