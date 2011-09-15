Янукович понимает, что ему будет о чем поговорить с премьером Греции

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина всегда уделяет особое внимание резолюциям Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и готова к совместной работе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал сегодня на встрече с президентом ПА ОБСЕ Петросом ЭФТИМИУ.

Как заявил в начале встречи президент ПА ОБСЕ, в Греции ожидают Президента Украины через несколько недель.

В свою очередь, В.ЯНУКОВИЧ подтвердил, что планирует осуществить визит в Греческую Республику.

По словам Президента Украины, он давно знаком с премьер-министром страны Йоргосом ПАПАНДРЕУ, и им «будет о чем поговорить». Президент добавил, что Украина и Греция оказались в сложном положении в результате экономического кризиса.

В.ЯНУКОВИЧ также заявил, что Украина расценивает ПА ОБСЕ как платформу для диалога из создания зоны безопасности в Европе. Он напомнил, что представители ОБСЕ традиционно являются наблюдателями на выборах в странах-членах организации, в том числе и в Украине.

«Мы уделяем особое внимание соответствующим рекомендациям ОБСЕ, и мы готовы к совместной работе», - подчеркнул Президент Украины.

В свою очередь, П.ЭФТИМИУ сообщил, что в ходе своего визита посетил Киево-Печерскую Лавру и был поражен и тронут тем, насколько Украина и Греция близки.