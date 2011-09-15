В Киеве благотворительная акция „Всенародный День Отца”

В субботу, 17 сентября, в киевских парках «Мариинский» (сцена «Ракушка») и «Победа» состоится всеукраинская благотворительная акция „Всенародный День Отца”.

Акция будет проходить по инициативе Международной общественной организации „Международный центр отцовства” при поддержке Главного управления по делам семьи и молодежи КГГА.

В программе мероприятия запланировано силовое шоу Алексея СЕЛИФАНОВА „Team Extreme”, интерактивные семинары и викторины в игровой форме, забавы и аттракционы, соревнования и конкурсы, призы и подарки.

Акция рассчитана на участие семей: папа, мама и дети, ожидаемое количество – три тысячи человек.

Время проведения - с 11:00 до 17:00.

Александр МАРЧЕНКО, президент МОО „Международный центр отцовства”, убежден, что внедрение в Украине празднования Всенародного Дня Отца на национальном уровне будет способствовать популяризации важности роли мужчины как отца в семье и семейных ценностей в обществе, отметит мужчин, которые заботятся о семье и активно участвуют в воспитании своих детей, а также вовлечет мужчин в ответственное отцовство.

Акцию поддержал также известный певец КИШЕ: «Любите ваших детей, несмотря на то, что жизнь сложна и всем нам, чтобы выжить, приходится работать, не покладая рук. Но детям нужные внимание и любовь, и тогда, когда они маленькие, и тогда, когда идут на первое свидание. Дети должны быть долгожданными, расти в мире, любви и понимании. Тогда это будет здоровое, полное сил и энергии наше с вами будущее. Поколение способно творить, а не разрушать, любить, а не ненавидеть».

Денис СИЛАНТЬЕВ, заслуженный мастер спорта по плаванию, четырехкратный обладатель Кубка мира по плаванию считает, что «именно родители отвечают за то, как сформируется характер и мировоззрение их детей. К отцовству необходимо быть готовым и психологически, и материально. Дети должны видеть лишь позитивные примеры. Я считаю, если День Отца станет ежегодным, это сможет повлиять на культуру отцовства в нашей стране».

Целью Всеукраинской благотворительной акции „Всенародный День Отца” является внедрением празднования Всенародного Дня Отца на национальном уровне. Организация, подготовка и реализация праздничных мероприятий в областных центрах Украины. К участию в акции на партнерских и меценатских условиях приглашаются все заинтересованные государственные, общественные, религиозные организации и представители деловых кругов. Акция проходит в рамках общественной инициативы „День Отца”.

Мероприятия по празднованию Всенародного Дня Отца будут проходить также во Львове, Луцке, Сумах, Днепропетровске, Донецке.

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