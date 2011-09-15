Королевская о проекте бюджета-2012: обнять и плакать

Макроэкономические показатели, заложенные правительством в проект Государственного бюджета на 2012 год, не являются реальными и, очевидно, написаны для мировой общественности, а не для украинского народа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявила глава парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батикивщина») Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

«Предлагаемый бюджет – это не бюджет развития, а откровенная показуха для мировой общественности. Проанализировав основные макропоказатели бюджета, наше правительство можно только, как говорят в народе, обнять и плакать», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Макропоказатели в проекте бюджета-2012 далеки от украинкой реальности. Чего только стоит уровень инфляции в 7,9%. Никто не сомневается, что правительство по результатам года заявит об обуздании инфляции и успешном выполнении бюджета. Но все это будет только на бумаге, а не на ценниках в магазинах», - заявляет депутат.

«Правительству не стоит забывать о людях – они не слепые. Каждый украинец сегодня видит, с какой скоростью растут цены на все. Так называемый рост ВВП на 5,5% достигается властью не за счет развития реального сектора экономики, а за счет оживления на внешнем рынке и экспорта сырья», - добавила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Справка УНИАН. 14 сентября на заседании Кабинета министров Украины был представлен проект госбюджета на 2012 год, который сегодня должен быть передан в парламент.

В частности, Кабмин прогнозирует в 2012 году рост валового внутреннего продукта на уровне 5,5%, дефицит бюджета на уровне 2,5% валового внутреннего продукта.

«Для расчета бюджета мы использовали взвешенный сценарий, который предусматривает рост реального ВВП на 5,5% и сокращение дефицита государственного сектора до 2,5% от ВВП по сравнению с 3,5% в текущем году. Это гарантия стойкости финансовой системы государства при любом развитии событий», - сказал премьер-министр Николай АЗАРОВ. Также он подчеркнул, что даже развитые страны Европы не могут удержать дефицит бюджетов в границах «такого более чем умеренного» показателя.

При этом Н.АЗАРОВ отметил, что бюджет 2012 года станет бюджетом приоритетного развития внутреннего рынка и стимулирования развития регионов. Это будет бюджет социального развития и создания новых рабочих мест, - отметил Н.АЗАРОВ.

Напомним, Кабинет министров Украины своим постановлением от 31 августа т.г. одобрил прогнозные показатели экономического и социального развития страны на 2012 год и основные макропоказатели экономического и социального развития на 2013 и 2014 годы.

Согласно документу, в 2012 году, по оптимистическому сценарию, рост ВВП составит 6,5%, по пессимистическому – 5%, номинальный ВВП – 1,5155 трлн. грн. и 1,505 трлн. грн. соответственно. Инфляция – 7,9% (по обоим прогнозам). Рост цен производителей промышленной продукции – 9,7 и 9,4% соответственно.

Сальдо внешнеторгового баланса – отрицательное 5,617 млрд. долл. и 9,104 млрд. долл. соответственно. Средняя зарплата – 3, 175 тыс. грн. и 3,127 тыс. грн. Уровень безработицы - 7,2-7,7% (по обоим вариантам прогноза).