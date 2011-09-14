Луценко стало хуже

Защита, учитывая резкое ухудшение состояния здоровья бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, в который раз будет просить Печерский райсуд Киева о его освобождении из-под стражи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время круглого стола в Институте Горшенина сообщил адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Игорь ФОМИН.

«19-го числа мы поставим вопрос о его освобождении из-под стражи. У нас сейчас очень серьезно изменилась ситуация, и мы будем обязаны заявить ходатайство о его освобождении», - сказал И.ФОМИН.