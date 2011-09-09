3-7 октября в Киеве будет проходить ІІІ Международный фестиваль кино для детей и юношества «Крылья 2011».

Фестиваль инициирован Продюсерским агентством «Артмедиа».

Оргкомитет Фестиваля кино для детей и юношества «Крылья 2011» сообщает, что в этом году фестиваль будет проходить в ЦКИ Службы безопасности Украины (ул. Ирининская, 6).

В программе фестиваля 8 лент, отобранных оргкомитетом из 57 заявленных. Особенностью нынешнего кинофорума является проведение в рамках фестиваля Дней кино Дании.

Фестиваль проходит при поддержке компаний «ВТБ Банк», Представительства Компании Ново Нордиск А/Т (Дания) в Украине и Молдове, «ЛЕГО Украина».

Соорганизаторами фестиваля выступают:

Скандинавская гимназия г. Киева

Посольство Королевства Дании в Украине

Чешский центр в Киеве

Посольство Королевства Нидерланды в Украине

Российский культурный центр.

Традиционно, зрители будут определять лучшие фильмы в номинациях:

лучший фильм фестиваля

лучший фильм для подростков

лучший фильм для детей

лучшая детская роль.

Откроется фестиваль 3 октября в 11.30 датской картиной «Карла и Катрин».

На открытие приглашены послы и представители посольств Дании, Нидерландов, Чехии, России.

Ожидается участие в церемонии открытия режиссера российского конкурсного фильма «Последняя игра с куклами» Георгия НЕГАШЕВА.

Полная информация о фестивальных фильмах на www.artmedia.kiev.ua.

Аккредитация на открытие фестиваля для желающих по адресу: artmedia@gala.net.