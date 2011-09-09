ІІІ Международный фестиваль кино для детей и юношества "Крылья 2011"
3-7 октября в Киеве будет проходить ІІІ Международный фестиваль кино для детей и юношества «Крылья 2011».
Фестиваль инициирован Продюсерским агентством «Артмедиа».
Оргкомитет Фестиваля кино для детей и юношества «Крылья 2011» сообщает, что в этом году фестиваль будет проходить в ЦКИ Службы безопасности Украины (ул. Ирининская, 6).
В программе фестиваля 8 лент, отобранных оргкомитетом из 57 заявленных. Особенностью нынешнего кинофорума является проведение в рамках фестиваля Дней кино Дании.
Фестиваль проходит при поддержке компаний «ВТБ Банк», Представительства Компании Ново Нордиск А/Т (Дания) в Украине и Молдове, «ЛЕГО Украина».
Соорганизаторами фестиваля выступают:
Скандинавская гимназия г. Киева
Посольство Королевства Дании в Украине
Чешский центр в Киеве
Посольство Королевства Нидерланды в Украине
Российский культурный центр.
Традиционно, зрители будут определять лучшие фильмы в номинациях:
лучший фильм фестиваля
лучший фильм для подростков
лучший фильм для детей
лучшая детская роль.
Откроется фестиваль 3 октября в 11.30 датской картиной «Карла и Катрин».
На открытие приглашены послы и представители посольств Дании, Нидерландов, Чехии, России.
Ожидается участие в церемонии открытия режиссера российского конкурсного фильма «Последняя игра с куклами» Георгия НЕГАШЕВА.
Полная информация о фестивальных фильмах на www.artmedia.kiev.ua.
Аккредитация на открытие фестиваля для желающих по адресу: artmedia@gala.net.