В Нашей Украине боятся, что Луценко не доживет до приговора

Фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» и «БЮТ-Батьківщина» заявляют о продолжении политических репрессий в Украине против оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании парламента председатель фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО заявил, что «политические репрессии против оппозиции становятся все более жестокими и дерзкими, власть не считается ни с чем».

По его словам, к бывшему министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО «применяются пытки», и существует угроза его жизни.

«Бывшего министра внутренних дел продолжают держать за решеткой, невзирая на целый «букет» тяжелых болезней. Его состояние ухудшается с каждым днем, и может привести к фатальным последствиям. Но власть не собирается лечить, напротив, она сознательно идет на физическое уничтожение непокорного оппозиционера», - подчеркнул Н.МАРТЫНЕНКО.

Он отметил, что стоит вопрос о том, доживет «ли он (Ю.ЛУЦЕНКО – УНИАН) до приговора, а этот приговор будет оправдательный».

НУ-НС требует от власти немедленно освободить Ю.ЛУЦЕНКО из-под стражи и предоставить ему возможность для полноценного лечения в специализированном заведении.

Н.МАРТЫНЕНКО также отметил, что на днях был арестован, «как в 1937 году», на виду у дочери, руководитель Донецкой областной организации партии «Фронт Змін» Александр ЯРОШЕНКО.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН отметил, что парламент должен обратиться к правоохранительным органам относительно информации по этому поводу.

Кроме того, народный депутат Украины Роман ЗАБЗАЛЮК (фракция «БЮТ-Батьківщина») заявил, что в действиях экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, которую обвиняют в превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году, не «было никакого состава преступления».

«А ее дело уже давно вышло за пределы правового поля, и носит исключительно характер политической расправы», - отметил он.

По словам депутата, «открытое так называемое «уголовное» дело против Юлии ТИМОШЕНКО откровенно сфальсифицировано, в действиях Ю.ТИМОШЕНКО не было никакого состава преступления, превышения полномочий или каких-либо других противозаконных действий».