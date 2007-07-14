Третьяков подтверждает, что откажется от депутатской неприкосновенности

Народный депутат V созыва Александр ТРЕТЬЯКОВ (“Наша Украина”) подтверждает, что откажется от депутатской неприкосновенности в случае избрания его в парламент на внеочередных выборах.

В интервью корреспонденту УНИАН он выразил уверенность, что тема снятия депутатской неприкосновенности, инициированная Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, является важной для общества. „Граждане выступают за снятие неприкосновенности, и депутаты должны учитывать эти настроения общества”, - считает он.

А.Третьяков также отметил, что депутаты фракции „Наша Украина” „вже продемонстрировали готовность отказаться от неприкосновенности и других льгот, когда написали заявления о складне из себя депутатских полномочий”.

Также А.Третьяков опроверг информацию, появившуюся в некоторых СМИ, что он якобы в ближайшее время может занять должность в органах исполнительной власти. „До внеочередных парламентских выборов я намерен сосредоточиться исключительно на работе по строительству единой партии, которую начало руководство блока „Наша Украина - Народная самооборона”, и не собираюсь работать ещё где-то. Слухи о моём возможном назначении исполняющим обязанности главы облгосадминистрации или Киевской городской администрации я не комментирую, и работать до выборов ни на каких должностях в исполнительной власти не планирую”, - отметил он.

По мнению А.Третьякова, сегодня всем народным депутатам фракции „Наша Украина” V созыва важно сосредоточиться на помощи руководству блока по строительству единой партии. „Объединение демократических сил в единую мощную политическую силу поддерживается обществом, и мы должны учесть настроения наших сторонников, которые хотят видеть оранжевый лагерь сильным и объединённым”, - убежден он.

Отвечая на вопрос о расширении своих медиа-активов (неделю назад медиа-холдинг „Главред-медиа”, принадлежащий А.Третьякову, приобрел журнал „Профиль-Украина”), он отметил, что стремится демонстрировать европейский подход в этом вопросе. „Как акционер я еще полтора года назад передал акции в управление редакционному коллективу. Я выступаю за прозрачность в вопросах собственности медиа и за цивилизованные отношения между владельцем и журналистами”, подчеркнул он. Также А.Третьяков сообщил, что в ближайшее время будет расширен холдинг „Главред-медиа” и в его состав войдут еще несколько „влиятельных и привлекательных медиа-проектов”. “Расширение холдинга будет происходить публично”, - пообещал он.