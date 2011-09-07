Мельниченко не выпустили в Польшу

Сегодня лидера политического движения «Украинская люстрация», экс-майора Управления госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО сотрудники Мостицкого пограничного отряда при пересечении Краковецкого поста, ссылаясь якобы на решение Генеральной прокуратуры, не выпустили из Украины.

Об этом сообщает сайт Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Н.МЕЛЬНИЧЕНКО официально приглашен для выступления на ХХІ Экономическом форуме в Кринице-Здруй (Польша) на тему "Европейские дилеммы: партнерство или соперничество?". Его выступление с докладом запланировано на 8 сентября в 14.55.

На этом форуме также будут присутствовать Президент Европарламента Ежи БУЗЕК, экс-Президент Польши Александр КВАСНЕВСКИЙ, вице-премьер Украины Андрей КЛЮЕВ, Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ, экс-Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, прокурор США Богдан ВИТВИЦКИЙ и другие известные политические деятели мира.

Н.МЕЛЬНИЧЕНКО должен был докладывать о состоянии коррупции в Украине, о роли бывших президентов Леонида КУЧМЫ и В.ЮЩЕНКО, а также действующего главы государства Виктора ЯНУКОВИЧА в борьбе с ней.

«Как мне удалось выяснить, якобы постановления Генеральной прокуратуры Украины от 26 августа, на которое ссылаются пограничники, не существует. Вместе с тем, у меня есть официальное подтверждение ГПУ, датированное также 26 августа, что ГПУ не расследует уголовное дело в отношении меня, поэтому никаких постановлений она процессуально не может выносить, а уголовное дело, возобновленное судьей КИРЕЕВЫМ еще 7 августа, было передано в Службу безопасности Украины. Поэтому есть все основания считать, что недопущение меня с докладом на международный Экономический форум является однозначно подрывом в глазах мирового сообщества доверия к намерениям Президента ЯНУКОВИЧА в борьбе с коррупцией. На этом примере Европа будет гудеть, что украинская власть преследует ТИМОШЕНКО, ЛУЦЕНКО, а теперь еще и МЕЛЬНИЧЕНКО. Мне досадно, что весь негатив ляжет на Президента ЯНУКОВИЧА», - заявил он.

«Обращаюсь к Виктору Федоровичу с просьбой лично вмешаться в этот вопрос, ведь я еще 2 сентября обратился с официальным заявлением на имя председателя СБУ ХОРОШКОВСКОГО, в котором я предупредил о провокациях, которые готовятся против Украины. Прошу Вас, Виктор Федорович, ознакомиться с моим заявлением», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

«По моему глубокому убеждению, это работа председателя ВРУ ЛИТВИНА, чтобы мой доклад не услышали европейцы. Но я сделаю все, чтобы мой доклад прозвучал на европейском форуме в предусмотренное программой время», - сообщил лидер «Украинской люстрации».

Сайт Н.МЕЛЬНИЧЕНКО также напоминает, что родной брат председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА Николай ЛИТВИН возглавляет Государственную пограничную службу Украины.