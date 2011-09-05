Томенко не намерен уходить из «Батькивщины»

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заверяет, что он не планирует уходить из рядов партии «Батьківщина» и идти на выборы в ВР в составе другой политической силы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ТОМЕНКО заявил сегодня на брифинге, комментируя информацию в СМИ, что он на выборы планирует идти в политической силе Арсения ЯЦЕНЮКА (партия «Фронт Змін»).

По словам Н.ТОМЕНКО, в его планах - углубление сотрудничества с А.ЯЦЕНЮКОМ, Анатолием ГРИЦЕНКО, Вячеславом КИРИЛЕНКО и других оппозиционеров.

«В моих планах нет намерений выходить из «Батьківщини» или менять фракцию, хотя я внефракционный», - сказал Н.ТОМЕНКО.