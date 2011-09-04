Азаров: газовой войны с Россией не будет

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что Украина будет выполнять контракты по закупке и транзите газа, заключенные в 2009 году между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром», до тех пор, пока не будет достигнута договоренность об их изменении, и никакой «газовой войны» с Россией не будет.

Об этом он заявил в эфире телеканала Интер в воскресенье.

«Твердо и абсолютно однозначно хочу сказать всем. Никто и никогда не дождется никаких войн, в том числе газовых, с нашим стратегическим партнером – Россией. Да, у нас сейчас есть разногласия. Несмотря на то, что мы считаем эти соглашения невыгодными для нас, от которых страдают наши граждане, наша страна в целом, и экономика. Тем не менее, до тех пор, пока мы не договоримся, мы будем выполнять наши соглашения», – сказал Н.АЗАРОВ.