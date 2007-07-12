Киевсовет исчерпал все вопросы и закрылся

Дальше - по календарному плану

Четвертая сессия Киевсовета пятого созыва закрыта. Как передает корреспондент УНИАН, принимая во внимание то, что вопросы четвертой сессии Киевовета пятого созыва исчерпаны, Киевсовет решил объявить эту сессию закрытой. Такое решение поддержали 62 из 69 депутатов. Первое пленарное заседание пятой сессии Киевсовета пятого созыва, согласно календарному плану проведения сессий, утвержденного Киевским городским председателем, назначено на 26 июля.

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