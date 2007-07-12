Деньги к деньгам: браки в украинской политике

В 90-х годах мы ещё почти не замечаем династических браков. В политике доминируют люди, которым зачастую содействовали их жёны и родители жён. В советские времена это считалось нормально.

Это называлось «выгодно жениться»: парни из глубинки женились на перспективных девушках, родители которых потом содействовали карьере зятьёв. Так, например, случилось, с Леонидом Кучмой: Людмила Талалаева, с которой будущий Президент Украины познакомился в начале 60-х в колхозе, была приёмной дочерью Геннадия Туманова – главного инженера завода «Южмаш», позже – Министра среднего машиностроения СССР. Ясно, что карьера молодого паренька из Черниговщины на крупнейшем оборонном предприятии страны резко пошла вверх.

Точно так же резко вверх пошла карьера молодого историка Владимира Литвина – после женитьбы на дочери одного из членов ЦК КПУ.

А вот карьера харьковского юриста Леонида Черновецкого пошла вверх после женитьбы на дочери известного тбилисского «цеховика» Степана Айвазова Алине.

Аналогичная история произошла и с министром угольной промышленности Сергеем Тулубом, которому немало содействовали в карьере родители его жены Галины, влиятельный грузинский род Кипиани.

А вот у истоков карьеры Александра Ярославского – владельца империи «УкрСиб» - стоял его тесть, бывший губернатор Харьковской области Александр Масельский.

Ещё один харьковский высокопоставленный деятель, секретарь Харьковского горсовета Геннадий Кернес, может гордиться тем, что он является зятем бывшего прокурора города Киева Юрия Гайсинского.

А бывший народный депутат Станислав Косинов путь в парламент (кстати, ему пришлось выиграть у Кернеса) проложил не в последнюю очередь благодаря женитьбе на дочери ректора Академии имени Ярослава Мудрого Василия Тация.

Наверное, первый громкий династический брак – брак «на равных» - состоялся в 1991 году. Народный депутат, директор «Южмаша» Леонид Кучма выдал свою 20-летнюю дочь Елену замуж за 23-летнего сына Председателя Совета Министров Крыма Анатолия Франчука, Игоря. Брак продлился недолго и распался через 5 лет. Позже с Анатолием Франчуком породнится ещё один высокопоставленный украинский деятель: в 2002 году министр транспорта и связи Георгий Кирпа решил выдать свою дочь Инну за приёмного сына Анатолия Романовича, Владимира. Владимир, сын родного брата Франчука-старшего, в детстве потерял родителей и воспитывался в доме Анатолия Романовича…

В середине 90-х стало известно об ещё одном «равном» браке: на этот раз своих детей поженили народные депутаты Пётр Симоненко и Екатерина Ващук.

Разница в политических мировоззрениях и в идеологиях не стала преградой: коммунистические идеалы Петра Николаевича и рыночные предложения для села, генерируемые Екатериной Тимофеевной, никак не сказались на отношениях между их детьми. Крепкий брак Андрея Симоненко и Татьяны Ващук длится более десяти лет.

Династический брак помог соединить и укрепить некогда расколотый Народный Рух Украины. Сравнительно недавно лидер Украинской народной партии Юрий Костенко (отколовшейся в 1999 году от Народного Руха Украины) женил своего сына Ростислава на дочери лидера НРУ Бориса Тарасюка Богдане. Блок «Правиця» острословы уже назвали «Блоком сватов».

В августе 2003 года спикер парламента Украины Владимир Литвин выдал свою дочь Елену замуж за сына известного днепропетровского предпринимателя, одного из крупнейших металлотрейдеров Украины Александра Крейнина.

Достаточно активно в средствах массовой информации обсуждался брак дочери министра экономики Украины Анатолия Кинаха Натальи с сыном одного из руководителей «Нафтогаза», а в прошлом – народного депутата Михаила Ковалко - Александром.

Малозаметным, без особого шума стал брак дочери Президента Виктора Ющенко с Алексеем Хахлёвым. Для Виталины Викторовны это – второй брак. Официально сообщалось, что Виталина и Алексей познакомились, агитируя за Виктора Андреевича в заснеженных полесских сёлах. Но в СМИ не упоминается тот факт, что Алексей – очень близкий родственник Владимира Шандры (в ту пору – народного депутата), и не в последнюю очередь это обстоятельство послужило тому, что бывший директор маленького Славутского рубероидного завода Шандра вдруг стал министром промышленной политики Украины.

Практически ничего не известно о том, кем являются родители депутата Киеврады Вячеслава Супруненко, но сам Вячеслав несколько лет назад женился на дочери Леонида Черновецкого Кристине. Сейчас в Киевраде заседает и брат Вячеслава, Александр. Хотя по имеющейся информации, отец Вячеслава и Александра – крупный киевский предприниматель. В прошлом году ещё один династический брак на киевском уровне стал предметом оживлённого обсуждения: председатель Шевченковской районной администрации Киева Виктор Пилипишин выдал свою дочь замуж за сына заместителя Черновецкого, Владимира Ялового.

Одним словом, времена меняются, а пристрастия к династическим бракам – нет. Ведь они – элемент шоу под названием «политика». Без них политика становится менее интересной. С ними – превращается в мыльную оперу.

VIP-ua