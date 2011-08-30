Тимошенко снова отказалась от медосмотра в СИЗО

Экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО в очередной раз отказалась от проведения медицинского осмотра комиссией от Минздрава, говорится в сообщении государственной пенитенциарной службы.

Составлен протокол, в котором указано, что состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО удовлетворительное. От лабораторного обследования политик отказалась, повторив, что хочет сдать кровь личному врачу.

"В киевский следственный изолятор четвертый раз прибыла медицинская комиссия Минздрава Украины с личным врачом и медицинской сестрой Юлии ТИМОШЕНКО для проведения комиссионного медицинского осмотра последней. Но по-прежнему от предложенного медосмотра и проведения лабораторного обследования (в том числе, забора крови для проведения анализа) ТИМОШЕНКО в очередной раз отказалась, что подтверждается соответствующим актом, подписанным членами комиссии и доверенным врачом и медсестрой заключенной", - говорится в сообщении пресс-службы.